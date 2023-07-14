Ярославские следователи опубликовали видео допроса матери, утопившей 10-месячную дочь

Жительницу Ярославля, которая утопила свою дочь, сейчас допрашивают следователи. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Следователи опубликовали оперативное видео, снятое во время допроса 35-летней жительницы Ярославля. Женщину подозревают в убийстве 10-месячной дочери: днем 13 июля мать утопила девочку в реке Которосль у Толбухинского моста.

- Долго-долго ходили. От Ярославля Главного, прошли тем же путем и оказались на мосту, - спокойно рассказывает подозреваемая.

К мосту женщина пришла вместе с младенцем и своим старшим 7-летним сыном. По словам источника КП-Ярославль, сына она оставила на берегу, а сама с девочкой на руках пошла в воду. На глубине мать отпустила младенца и уже одна поплыла к другому берегу.

По факту убийства малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. Прокуратура Ярославской области взяла ход расследования дела под свой контроль.

Известно, что 35-летняя подозреваемая была замужем, вместе с супругом они воспитывали троих детей: сыновей 3 и 7 лет, а также 10-месячную девочку.

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