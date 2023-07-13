В Ярославле мужчина переехал на машине свою бывшую сожительницу

Устанавливаются обстоятельства произошедшего Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ярославле между двумя сожителями произошел конфликт, который чуть не закончился трагедией.

Молодые люди около восьми лет прожили вместе, родили двоих детей, но, несмотря на это, мужчина не работал и постоянно играл в компьютерные игры, заменяя реальную жизнь виртуальной. Женщина не была довольна таким развлечением сожителя и закатывала скандалы. Во время очередного конфликта, ярославец избил сожительницу, после чего она его выгнала. 34-летнего мужчину это не остановило, он караулил и неоднократно избивал женщину. Она, в свою очередь, каждый раз обращалась в полицию, но правоохранительные органы никак не реагировали. После череды избиений, мужчина сменил гнев на милость и стал задаривать возлюбленную цветами и подарками, однако, она взаимностью не отвечала.

Последняя встреча бывших сожителей закончилась для женщины – больницей, а для мужчины – возбуждением уголовного дела. История неоднозначная и у нее есть две версии. По одной из них, 29-летняя женщина оказалась у врачей после того, как мужчина переехал ее на машине, в салоне которой в этот момент находился их общий ребенок. После наезда мужчина не спешил оказать помощь матери своих детей и просто наблюдал за ее мучениями.

По другой версии, ситуация разворачивалась совершенно иначе.

- Мужчина сам вызвал скорую и начал приводить женщину в чувства до прибытия врачей. Наезд произошел случайно, - сообщил источник КП-Ярославль.

Как произошло на самом деле, теперь предстоит выяснить следователям.

- В настоящее время потерпевшая проходит лечение в медицинском учреждении. По поручению руководителя регионального следственного управления СК России территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Кроме того, в отношении должностных лиц территориального отдела МВД России следственными органами проводится доследственная проверка на предмет халатности. В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.