«Есть о ком заботиться»: ярославские бойцы под Херсоном приютили бездомную собаку, а она принесла им 8 щенков

Полковая собака Шульция родила восьмерых щенков. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

У ярославских бойцов, которые сейчас находятся в херсонских лесах, произошло пополнение. Полковая собака Шульция родила восьмерых щенков: четырех мальчиков и четырех девочек.

Мальчика Херсона оставят в ярославской роте. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

- Один малыш, Херсон, останется в роте. Он спокойный, добрый, весь в маму. Остальных четвероногих раздадим по соседним подразделениям, за ними уже выстроилась очередь, - рассказывает военнослужащий с позывным Фист. Он взял на себя все обязанности по опеке над щенками.

Беспородная Шульция прибилась к ярославцам еще в январе. Сначала чувствовала себя гостьей – прибегала, ела и снова убегала. Потом стала оставаться ночевать, но спала на полу. А потом почувствовала, что здесь ее никто не обидит и стала себя вести как полноправная хозяйка. Даже спать ложилась к людям, и никто не мог ее прогнать.

Щульция прибилась к ярославцам в январе. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Сейчас для многодетной матери и ее потомства построили огромную будку. Щенки чувствуют себя вольготно: играют, гуляют, едят от пуза супы, гречку и тушенку. Помимо этого каждый боец старается подкормить малышню.

- Есть о ком заботиться, - с теплотой говорит Фист о всеобщем внимании военнослужащих к собакам.