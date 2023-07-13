Костромич осужден за совращение 67 несовершеннолетних девочек

КОстромскому педофилу дали 14 лет колонии. ФОТО: СКР по Костромской области

67 несовершеннолетних девочек совратил костромской педофил за 5 лет. С детьми мужчина общался в социальных сетях с фейковых аккаунтов. Он создавал себе страницы с вымышленными женскими именами и переписывался с подростками из Костромской области и других регионов страны.

- Подсудимый направлял потерпевшим фотографии порнографического содержания и вынуждал несовершеннолетних присылать ему свои фотографии в обнаженном виде, а также вел с девочками интимную переписку, - рассказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

Незаконную и аморальную переписку с подростками костромич вел с 2015 по 2020 год. Потом его обнаружили сотрудники полиции. Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

За действия сексуального характера в отношении потерпевших, не достигших 14-летнего возраста, и развратные действия в отношении девочек, не достигших 16-летнего возраста, подсудимый получил 14 лет лишения свободы.

- Также судом назначены дополнительные наказания в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними на срок 15 лет, и ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, - уточнили следователи.