Жительница Ярославской области заблудилась в лесу и провела ночь, сидя на дереве

Почти сутки провела в лесу заблудившаяся жительница Ярославской области.

Историю о благополучном завершении поисков, собачьей верности и людском безразличии рассказали волонтеры «ЯрСпаса». Началась она днем 10 июля: в Рыбинском районе пропала 34-летняя дачница – ушла гулять в лес с собакой и не вернулась. Сначала муж и отец пытались найти жену и дочь самостоятельно, но у них ничего не получилось. Пришлось обращаться в полицию. А 13-летний сын женщины позвонил в «ЯрСпас».

- Мы сформировали экипажи и выехали в Рыбинск. С момента исчезновения прошло 12 часов – без вести пропавшая могла уйти достаточно далеко, именно поэтому она не слышала сирену. Другие версии не столько позитивные: травма, потеря сознания, встреча с дикими животными, - рассказывают о начале поисков волонтеры.

Позже оказалось, что женщина действительно забрела далеко в лесную чащу. Начали сгущаться сумерки и, испугавшись диких зверей, она забралась на дерево и там дождалась рассвета. Верный четвероногий друг всю ночь просидел на земле, преданно охраняя свою хозяйку от опасности.

- Если вы потерялись в лесу, постарайтесь найти безопасное место и оставайтесь на нем. Вас обязательно найдут. Однако если вы слышите звук сирены или поездов, у вас есть силы продолжать движение, то можете выйти из леса самостоятельно, - дают совет волонтеры-поисковики.

Именно так и поступила женщина. Утром она поняла, что недалеко находится железная дорога и пошла на звук проезжающих поездов.

- Казалось бы, сейчас будет счастливая развязка истории, но нет. Женщина рассказала, что к моменту выхода из леса она очень устала, была испугана. Дважды обращалась за помощью, просила позвонить в полицию. Дважды получила отказ, - рассказали в «ЯрСпасе».

К счастью, все закончилось хорошо. Сейчас жительница Ярославской области находится дома, с родными. А волонтеры, которые в любой момент готовы сорваться с места, чтобы помочь незнакомым им людям, не понимают, как можно пройти мимо чужой беды и отказать в просьбе.