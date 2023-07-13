Губернатор Михаил Евраев рассказал, как Переславль преобразится через два-три года

Переславль-Залесский ждут масштабные преобразования. Фото: Правительство Ярославской области

Переславль-Залесский ждут масштабные преобразования. Какие именно, рассказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

На следующей неделе в городе начнутся работы по замене тепловых, водопроводных и канализационных сетей. На ремонт, а также установку счетчиков выделен 1 миллиард 250 миллионов рублей.

- Также завершается проектирование четырех котельных. У нас здесь будет нормальное жилищно-коммунальное хозяйство, – сказал Михаил Евраев. – За два-три года основательной работы город серьезно преобразится и станет другим. Будет сделан рывок в развитии Переславля-Залесского.

В ближайшее время планируют начать ремонт центральной дороги на улице Свободы: заменить асфальт, сделать тротуары, новые остановки и опоры освещения. На это из областного бюджета выделено 160 миллионов рублей, из городского – 8,4 миллиона. В рамках программы «Чистое небо» воздушные линии связи перенесут под землю.

В рамках своего визита в Переславль-Залесский Михаил Евраев оценил, как идет благоустройство парка имени Вейнгарда и пляжа у Плещеева озера.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на парк было выделено 28 миллионов рублей. Уже уложено основание под пешеходные дорожки и зоны отдыха, проложен кабель, установлены опоры освещения, бордюры. Сейчас идет укладка плитки. Проект благоустройства предусматривает установку новых лавочек, световых фигур, урн, а также озеленение территории и очистку пруда.

Весной на пляже у озера сделали бетонное основание и смонтировали сваи, сейчас идет укладка деревянного настила и мостков.

- В этом году сдадим парк и городской пляж. В следующем начнем делать благоустроенную, красивую набережную вокруг Плещеева озера. Для начала приведем в порядок полтора километра береговой линии. На будущее планируем обустроить еще полтора километра в другую сторону, – заявил глава региона.