Костромские полицейские вернули пенсионерке 6 миллионов рублей, которые она перевела мошенникам

Полицейские смогли вернуть костромичке деньги, которые она отдала аферистам. Фото: Полина Вачнадзе

В полицию обратилась 72-летняя жительница Костромы. Мошенники, представившись сотрудниками банка, выудили у нее 8 миллионов рублей. Злоумышленники убедили доверчивую пенсионерку, что на ее деньги покушаются и что их нужно срочно положить на «безопасные счета».

Только выполнив указания звонивших, костромичка догадалась об обмане. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

- В ходе проведения неотложных действий, следователи установили маршрут, по которому происходило движение денег. Во взаимодействии с сотрудниками кредитного учреждения удалось заблокировать один из счетов, которым пользовались аферистами. В результате 6 миллионов рублей не успели дойти до адресатов и не были обналичены, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Как только все следственные действия завершатся, потерпевшая сможет обратиться в суд и вернуть 6 миллионов, которые удалось «спасти».