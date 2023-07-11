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Кострома 11 июля 2023 14:22

Костромские полицейские вернули пенсионерке 6 миллионов рублей, которые она перевела мошенникам

Но двух миллионов женщина все же лишалась
Полина Вачнадзе
Полицейские смогли вернуть костромичке деньги, которые она отдала аферистам.

Полицейские смогли вернуть костромичке деньги, которые она отдала аферистам.

Фото: Полина Вачнадзе

В полицию обратилась 72-летняя жительница Костромы. Мошенники, представившись сотрудниками банка, выудили у нее 8 миллионов рублей. Злоумышленники убедили доверчивую пенсионерку, что на ее деньги покушаются и что их нужно срочно положить на «безопасные счета».

Только выполнив указания звонивших, костромичка догадалась об обмане. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

- В ходе проведения неотложных действий, следователи установили маршрут, по которому происходило движение денег. Во взаимодействии с сотрудниками кредитного учреждения удалось заблокировать один из счетов, которым пользовались аферистами. В результате 6 миллионов рублей не успели дойти до адресатов и не были обналичены, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Как только все следственные действия завершатся, потерпевшая сможет обратиться в суд и вернуть 6 миллионов, которые удалось «спасти».

Происшествия: КРИМИНАЛ