Медалисты страны, которые поступят в ярославские вузы, получат по 100 тысяч рублей

Михаил Евраев - Мы перетягивать в регион будем всю талантливую молодежь. Фото: Правительство Ярославской области

Первые единовременные выплаты студенты получат уже в этом учебном году. Глава региона уверен, что такая процедура поможет привлечь и удержать одаренных детей в Ярославской области.

Михаил Евраев отмечает, что правительством области в бюджете региона предусмотрены и средства на данную выплату. Выплачивать денежные средства будут единовременно, каждому медалисту по 100 тысяч рублей.

- Мы хотим, чтобы к нам со всей территории страны приезжали медалисты и учились в наших ярославских вузах. Но и чтобы и наши медалисты не уезжали в другие вузы. Чтобы таланты были здесь, в Ярославской области. Мы перетягивать сюда будем всю талантливую молодежь. Всю не соберем, конечно, но постараемся многих собрать. Мы хотим, чтобы у них была и достойная работа, и поэтому работаем с промышленниками, – сказал Михаил Евраев.

Для этого в области при содействии правительства региона проводится ярмарка вакансий, на которой студенты могут найти себя в профессии, куда могут прийти на практику и в дальнейшем присоединиться к работе.