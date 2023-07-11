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Кострома 11 июля 2023 13:59

Не посчитал происшествие серьезным: в Костроме нашли юношу, который на самокате сбил пенсионерку и уехал

Пожилую женщину доставили в больницу
Полина Вачнадзе
Водителям электросамокатов следует быть предельно внимательными на дорогах и тротуарах.

Водителям электросамокатов следует быть предельно внимательными на дорогах и тротуарах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Костромы установили личность самокатчика, который сбил пенсионерку на улице Молочная гора и спокойно уехал. А пожилая женщина осталась лежать на тротуаре. Помощь ей оказали прохожие, они же и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у костромички травмы и увезли ее в больницу.

Чтобы установить данные молодого человека, понадобилось не так много времени. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения «Безопасный город» и нашли фирму, которая предоставляла самокаты напрокат. Дальше найти молодого человека, арендовавшего технику, не составило труда.

- Им оказался юный житель Владимирской области. Отрицать факт наезда на женщину он не стал, пояснил, что скрылся с места ДТП, поскольку не посчитал происшествие серьезным, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Сейчас юношу опрашивают владимирские госавтоинспекторы. Молодой человек будет привлечен к административной ответственности.

Происшествия: ДТП