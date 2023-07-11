Уголовное дело по ликвидации троллейбусного сообщения в Костроме передали в Москву

Уголовное дело о ликвидации троллейбусного сообщения в Костроме передано в Центральный аппарат СК России. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уголовное дело о ликвидации троллейбусного сообщения в Костроме передано в Центральный аппарат СК России. Такая реакция последовала на видеообращение костромичей, в котором они раскритиковали ход расследования дела о халатности при организации транспортного обслуживания населения.

- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Костромской области Денису Левченко доложить о причинах проявленной в ходе следствия волокиты, а также по доводам обратившихся граждан. Кроме того, центральному аппарату поручено организовать проведение служебной проверки в отношении Дениса Левченко, - говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Уголовное дело по статье о халатности костромскими следователями было возбуждено в апреле этого года. Проверка показала, что троллейбусная сеть в Костроме приходит в упадок с 2016 года. Нарушались и права пассажиров, и сотрудников МУП «Троллейбусное управление». Сокращались троллейбусные маршруты, снижалась транспортная доступность для костромичей, на муниципальном предприятии уменьшалось количество рабочих мест, а также ограничивалась конкуренция в организации пассажирских перевозок по городу.

С 1 июля троллейбусы перестали выходить на улицы города. Но пассажиры не теряют надежды их вернуть. Закрытие троллейбусного движения костромичи называют "социальным бедствием".