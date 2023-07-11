Пьяный ивановец на угнанной машине устроил ДТП, в котором пострадали несколько человек

Пьяный ивановец устроил ДТП, в котором пострадали несколько человек. ФОТО: УМВД по Ивановской области

36-летний житель Ивановской области на угнанном автомобиле устроил массовое ДТП с пострадавшими. Установлено, что пьяный мужчина взял у родственницы ключи от ее машины и поехал кататься.

На трассе за городом ивановец не справился с управлением машины и врезался в иномарку. От удара его машину отбросило на встречку и она столкнулась еще с одним автомобилем.

- Пострадали водители машин, в которые врезался угонщик. Две женщины 62 и 65 лет доставлены в больницу. Также травмы получили пассажиры: им оказали медицинскую помощь на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Испугавшись ответственности, пьяный мужчина сбежал с места аварии. Правда, в бегах он находился недолго: его поймали и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что житель региона уже дважды привлекался к уголовной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Его на 10 месяцев лишали свободы, но наказании не подействовало.

Теперь мужчину будут судить за угон автомобиля. Также ивановца привлекли к административной ответственности за то, что он оставил место ДТП и за то, что он вновь сел за руль пьяным. Сейчас горе-водитель находится в спецприемнике полиции.