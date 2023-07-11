В Переславле мужчина столкнул 13-летнюю девочку с высоты второго этажа

Девочка упала с высоты второго этажа, трава под окнами смягчила удар. ФОТО: предоставлено мамой пострадавшей

Отправляясь гулять с друзьями 29 июня, 13-летняя Алина (имя изменено – прим.ред.) из Переславля даже не предполагала, что скоро она окажется в больнице с серьезной травмой позвоночника. О том, что произошло у дома на улице Менделеева, со слов подростка КП-Ярославль рассказал ее мама Юлия.

Алина в компании двух девочек и приятеля пошла гулять. По пути ребята зашли еще за одной подружкой, но она сидела с младшим братом и не могла его оставить.

- И эта девочка пригласила всех остаться у нее дома до прихода мамы. Мама должны была вернуться около 16 часов, но пришла раньше. Тогда ее дочь попросила всех ребят спрятаться на балконе, но мама все равно их заметила. Она начала ругаться, кричать, что сейчас позвонит мужу, а потом заперла дверь балкона, чтобы никто не мог выйти. Правда, одна девочка все же успела убежать, - рассказывает Юлия.

Квартира находится на втором этаже, но под ней сделан небольшой навес. На этот навес перебрались испуганные подростки, когда домой вернулся муж разозленной женщины. Мальчик спрыгнул с высоты и убежал, а две девочки остались.

- Мужчина с балкона перелез на этот навес и толкнул мою дочь в спину, она упал на землю. Как я потом узнала, он думал, что перед ним юноша, так как дочь с короткой стрижкой и была одета в унисекс. Но какая разница, мальчик или девочка, зачем так поступать, не понятно, - говорит Юлия.

Алина осталась лежать на земле, ее подружка сидела на навесе и боялась спрыгнуть. Хорошо, что в этот момент вернулась девочка, успевшая убежать из квартиры через дверь. Она постучалась в окно на первом этаже, вышел сосед. Он приставил лестницу к навесу, помог слезть ребенку, а потом вместе с плачущими подростками поехал в травмпункт. Алине явно требовалась помощь медиков.

- Мне позвонила ее подружка в истерике, сказала, что нужно привезти вещи и документы. Мы с мужем рванули с больницу, я по пути вызвала полицию, как смогла, объяснила, что произошло. Когда приехали, дочь уже перевели в отделение травматологии, - говорит Юлия.

Полиция уже опросила всех детей, сейчас проводится проверка. Уголовное дело не возбуждено.

- В полиции сказали, что оно может быть возбуждено после того, как завершится лечение. Сейчас дочь находится дома. Ей можно только лежать и немного ходить, сидеть запрещено. Врачи поставили диагноз «компрессионный перелом двух позвонков поясничного отдела». Как закончим лечение в Переславле, поедем на реабилитацию в Ярославль, - рассказывает Юлия.

Сейчас девочке можно только лежать и недолго ходить. ФОТО: предоставлено мамой пострадавшей

Восстановление обещает быть долгим. Юлия уже обратилась за помощью к адвокату, спускать эту ситуации на тормозах переславна не намерена.

- Мне не понятно, зачем нужно было запирать детей на балконе, зачем надо было толкать с высоты. Ну, поругали бы и отпустили, если не довольны, что пришли гости. Я знаю, что родители той девочки просили мой номер телефона, им его дали, но они не звонили. Да и у меня нет желания с ними общаться, - говорит мать пострадавшего ребенка.

Но Юлия очень благодарная мужчине, который не бросил перепуганных девчонок и отвез их в больницу.