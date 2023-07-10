В 400 домов Костромы не могут дать горячую воду из-за непрекращающегося ремонта сетей

В Костроме постоянно переносят сроки включения горячей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 400 домов в Костроме остаются без горячей воды из-за масштабного ремонта тепловых сетей и устранения аварий. Но даже не отсутствие блага цивилизации раздражает горожан - злят людей постоянные переносы сроков включения воды. При этом рабочие, по мнению костромичей, как-то не торопятся оперативно доделать начатое.

- Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК в выходные дни делал объезд по участкам ремонтных работ – 30% бригад не работали на объектах. Эти же данные и у государственной жилищной инспекции, - подтвердил подозрения костромичей заместитель губернатора области Игорь Малякин.

Глава администрации Алексей Смирнов принес свои извинения горожанам за неудобства и заверил, что «буквально на днях работы завершатся».

- К сожалению, этот сезон будет обозначен масштабными отключениями. Сегодня ТГК-2 проводит мероприятия по установке обводных линий. Они дадут возможность снабжать жителей горячей водой на тех участках, где ведутся работы, - сказал Алексей Смирнов.

У костромичей осталось одно утешение: администрацию города обязали заблаговременно оповещать потребителей о переносах сроков возобновления подачи горячей воды.