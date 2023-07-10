В детском лагере Ивановской области нашли кишечную инфекцию

Отдыхающих оперативно отправили по домам. ФОТО: ДСОЛ «Плёс» ВКонтакте

В детском лагере «Плес» Ивановской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. С рвотой и диареей слегли почти 30 ребят в возрасте от 9 до 11 лет. Отдыхающих оперативно отправили по домам, а на место выехали специалисты регионального Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.

- Проведено санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб пищевой продукции, готовых блюд, питьевой воды, смывов с объектов внешней среды, а также биологического материала от заболевших детей и персонала лагеря с целью установления причин и условий возникновения заболеваний, - сообщили в Управлении.

В лагере работают и сотрудники регионального СКР.

- Следователями будут опрошены работники лагеря, назначены необходимые экспертизы. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-гигиенических требований при оказании услуг в учреждении. По результатам будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.