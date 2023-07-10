В Ярославле хулиганы с многоэтажки бросают на головы прохожих пакеты с водой

Неизвестные сбрасывают с многоэтажки в Ярославле "бомбочки" с водой. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Жители Ярославля жалуются на хулиганов, которые подвергают опасности жизнь прохожих. С многоэтажки №67 на проспекте Дзержинского неизвестные повадились сбрасывать пакеты, наполненные водой.

- Я возвращалась со своей двухлетней дочерью с прогулки. Шли по аллее возле дома, дочь сидела в коляске. Вдруг сверху прилетает пакет в водой и разбивается в сантиметре от моего ребенка. Дочка не пострадала, но была очень напугана. Если бы я пошла чуть быстрее, то вполне вероятно, что могло случиться непоправимое, - рассказывает Ольга.

Женщина отошла от дома и стала вглядываться в окна, надеясь увидеть «шутников». Сначала все было тихо, а потом из окна выглянул мужчина.

- Я стала кричать, что сейчас вызову полицию. Он просто смотрел на меня и ничего не отвечал. Я, конечно, не могу быть на 100% уверена, что это он, но вероятность такая есть, так как взгляд у него был какой-то злорадствующий, и я это заметила. Я вызвала полицию, описала всю ситуацию. Через пару минут было замечено, что снова выбросили пакет с водой в сторону проезжающего велосипедиста, - продолжает свой рассказ ярославна.

Как оказалось, хулиганы нет-нет, да выходят на «охоту» за пешеходами.

- Не только в нас с коляской, но и в бабушек и всех, кто проходил мимо, кидали эти пакеты с водой. Я четко помню, что двое мальчишек кидали, - вспоминает Юлия А.

- Эти … там не первый месяц пакеты скидывают. Сам неоднократно отпрыгивал. Раньше овощной ларек стоял, так продавцы предупреждали людей, чтобы обходили стороной это место, - говорит Вячеслав Ф.

- Там постоянно кто-то кидает! Я тоже сталкивалась с этим. Два раза. Козел какой-то. Тоже разглядывала и не увидела никого, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Елена Е.

Ольга, мама маленький девочки, в которую по счастливой случайности не попала «бомбочка», написала заявление в полицию. Проводится проверка.