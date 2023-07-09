На Первомайском бульваре в Ярославле собираются демонтировать цветочные арки. Фото: Мэрия Ярославля

С Первомайского бульвара в Ярославле собираются убрать цветочные арки-сердца, установленные здесь несколько лет назад по инициативе мэра Владимира Слепцова.

Сейчас в районах города проходят встречи представителей координационных советов с горожанами. Решают, как будут благоустроены территории, ставшие лидерами онлайн-голосования по проекту "Формирование комфортной городской среды". В Кировском и Ленинском районах в следующем году приводить в порядок будут сквер 950-летия Ярославля и Первомайский бульвар. Бульвар собираются оформить в театральном стиле, в который, судя по всему, цветочные арки не вписываются.

- По Первомайскому бульвару жителями одобрена замена детского городка, устройство дорожек в местах "народных троп", установка дополнительного освещения и демонтаж цветочных арок в виде сердец. Особое внимание будет уделено части бульвара у театра имени Волкова. Единогласное мнение выразили жители, что данная часть бульвара должна быть оформлена в театральном стиле, - сказал и.о. главы Кировского и Ленинского районов Алексей Соков.

Ярославцы попросили реконструировать памятник Георгию Победоносцу. Фото: Мэрия Ярославля

В сквере 950-летия города ярославцы попросили установить новое освещение, сделать пешеходные дорожки, детские и игровые площадки, а также беговую дорожку с подсветкой и видеонаблюдением.

- Кроме этого, поступило предложение оборудовать баскетбольную площадку, добавить качели и продумать реконструкцию памятника Георгию Победоносцу, - сказал Алексей Соков.