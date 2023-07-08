Многодетная семья полицейского из Ярославля отмечает День семьи, любви и верности

Познакомились Наталия и Юрий Андреевы, как это нередко бывает у сотрудников полиции, на работе. Фото: УМВД по Ярославской области

Жена-красавица и пятеро детей, каждый из которых - талантливая разносторонняя личность. И во главе всего этого большого семейного коллектива - командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ярославской области подполковник полиции Юрий Андреев.

Стаж у этой прекрасной многодетной семьи - 12 лет. А познакомились Наталия и Юрий, как это нередко бывает у сотрудников полиции - на работе.

- Жена может долго рассказывать нашу историю, - говорит Юрий. - А я-то вам кратко сейчас расскажу. Я в то время работал инспектором в отделе кадров ППС, и в год нашего знакомства ситуация в кадрах была очень напряженная. Происходила реорганизация службы. И вместо 150 сотрудников стало вдруг 500. И руководитель тогда принял решение, откомандировать Наталию к нам, помогать с личными делами сотрудников. Ну, и вот мы вместе работали, и я ей понравился. А мне-то тогда головы поднять некогда было...Наталия приносила мне покушать, наливала чай, вот так и сработала народная мудрость "Путь к сердцу мужчины лежит через желудок", увидел ее заботу и обратил внимание не только как на коллегу.

Семьи у супругов Андреевых не многодетные были. Наталия вообще единственный ребенок в семье. Ее отец всю жизнь отдал службе в ППС, работал милиционером-водителем. И для дочки другого места просто не представлял. Наталия послушалась отца, устроилась на службу в милицию, и, как оказалось, не зря.

Юрий закончил Ярославский политехнический университет, но после вуза решил пойти служить в милицию. В 2005 году стал стажером по должности инспектора отдела кадров в отдельном батальоне ППС при УМВД Ярославской области. А в 2022 году возглавил службу. Работа в отделе кадров только непосредственно кадровой работой для него не ограничивалась. Часто приходилось и в патрулях ездить и на массовых мероприятиях охранять общественный порядок. Так что службу патрульно-постового полицейского Юрий изучил на собственном опыте.

Первый сын Максим появился в семье Андреевых в 2011 году. Второй, Роман, в 2014. Очень хотели дочку, потому что в семье Юрия девочки не рождались с 40-х годов прошлого века. Как по заказу третьей в 2018 году родилась дочь Виктория. Потом захотели уравновесить баланс в семье, чтоб было два сына и две дочки, но не получилось - дисбаланс получился в сторону девчонок — к 23 февраля 2022 года в подарок папе родились аж две девочки - близняшки Кристина и Алиса.

Родители очень внимательно прислушиваются к желаниям и интересам своих детей.

- Мы любим, чтоб все были заняты делом, - говорит Юрий.

Например, старший Максим занимается плаванием в бассейне, а с пятого класса учится в профильном классе "филология и журналистика", любовь к литературному творчеству у Максима от мамы-поэта, Наталия еще со школы пишет стихи и неоднократно участвовала со своими стихами в литературных конкурсах МВД.

В прошлом году мама заметила, что старший обожает собирать грибы, постоянно тянет родителей в лес. Поэтому решили отдать его в секцию спортивного ориентирования. И вот там он прямо нашел себя. Не пропускает ни одного соревнования. Недавно в межрегиональных соревнованиях занял 7 место из 63. В Ярославской области 11-летний Максим Андреев взял серебро в этом виде спорта.

Роман второй год ходит на самбо и английский, и ему очень нравится. А еще он занимается в музыкальной школе на барабанах. Музыкальность у Романа от мамы-певицы, Наталия неоднократно участвовала в конкурсах самодеятельности УМВД и занимала призовые места. А еще у Ромы есть очень полезное для всей семьи витаминное увлечение. Рома выращивает дома микрозелень.

- У нас все подоконники в квартире заняты этим увлечением Ромы, - улыбается глава семьи, - Иногда в окно хочется выглянуть, а никак. Зато всю зиму свежую зелень срезаем и в салат. В этом году хотим для Ромы установить мини-теплицу на даче.

Пятилетняя дочка Вика пока ходит в детский сад. Но и в своем юном возрасте уже успела проявить бойцовский характер. Не смотря на свой страх воды, девочка сама решила ходить на плавание.

- Ей, видимо, обидно было, что другие дети в бассейне плещутся, а она боится. Поэтому она нас и попросила, - рассказывает Юрий Андреев, - А у нас как раз бассейн открылся рядом с домом. Первое занятие, конечно, верещала.

Но сейчас, смотрю, уже даже под водой плавает. А еще она у нас ходит в студию балета и занимается гимнастикой.

Младшие близнецы не смотря на юный возраст уже участвовали в конкурсе близнецов в День города Ярославля. А мама выступала, пела.

- Мы с Наталией тоже времени зря не теряем, в свободное от работы и семейных забот время, строим вдвоем дачный дом, все своими собственными руками, конечно и дети иногда помогают, - говорит Юрий Валерьевич.

В общем, большая, шумная, неугомонная семья у Юрия Валерьевича Андреева.

- Большая семья - это конечно, хорошо, - напоследок говорит многодетный отец, - Но возникли неожиданные трудности. Например, мы всей семьей за раз не помещаемся в лифт. И такси приходится заказывать сразу два, чтоб куда-то уехать.

Желаем этой прекрасной семье, чтобы трудности у них были только с лифтами и такси. А в остальном - только любовь, радость и взаимная поддержка.