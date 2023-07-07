В выходные Кострому накроют июльский грозы

Жителей Костромской области ожидает «классическое проклятье выходных». Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Жителей Костромской области ожидает «классическое проклятье выходных». Всю неделю в регионе стояла жаркая погода, а к концу рабочих будней на смену теплу придут дожди и грозы.

- К западным границам нашей страны подошел атлантический циклон. В течение дня облачные поля циклона накроют центральные области России. В обычной ситуации осадки в зоне вихря были бы умеренными, но из-за жары крайне активно станет протекать процесс конвекции. А это значит, что ливни будут чрезвычайно мощными. Местами облака достигнут грозовой стадии, возможны шквалистые усиления ветра и град, - предупредили синоптики Центра «Фобос».

При этом температура воздуха останется довольно высокой: в районе 21-24 градусов.

Портиться погода начнет уже в пятницу, 7 июля. В Костромской области и Костроме ожидаются грозы и дожди, местами ливни и даже град. Видимость на дорогах ухудшится до 1000 метров, а при грозе ветер поднимется до 19 метров в секунду.