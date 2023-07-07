В Ивановском зоопарке поселились черные куры, несущие зеленые яйца

В Ивановском зоопарке поселились куры редкой породы. ФОТО со страницы Ивановского зоологического парка ВКонтакте

В зоопарке Иванова поселились новые экзотические обитатели – черные куры Ухейилюй, несущие яйца необычного цвета. Интересно, что порода эта довольно редкая, ее обнаружили лишь во второй половине 20 века в далекой китайской провинции.

- Птица редка даже на родине. Поэтому для многих китайцев она является диковинкой. Куры породы Ухейилюй находятся под государственной охраной, - рассказали в пресс-службе Ивановского зоологического парка.

Уникальная особенность этих птиц заключается в их окрасе и цвете яиц. При черном гребне, оперении, коже, костях и мясе они несут зеленоватого оттенка яйца, которые применяют в народной медицине Востока.

- Инкубационные яйца были подарены зоопарку. Из них уже вылупились 11 цыплят, которые совсем скоро превратятся в красивых диковинных кур, - сказали в зоопарке.