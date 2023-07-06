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Кострома 6 июля 2023 13:43

Костромич сел на 6 лет за приставание к маленьким девочкам

Мужчина подошел к детям во дворе многоквартирного дома
Полина Вачнадзе
В Костроме две девочки стали жертвами мужчины с ненормальными сексуальными предпочтениями.

В Костроме две девочки стали жертвами мужчины с ненормальными сексуальными предпочтениями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Костроме две девочки стали жертвами 64-летнего мужчины с ненормальными сексуальными предпочтениями.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в один из летних дней пожилой человек подошел сначала к одной, а потом к другой девочке, игравшим во дворе многоквартирного дома.

- С целью удовлетворения своего сексуального влечения мужчина дотронулся до обнаженных частей тела потерпевших. Дети испугались и убежали, - пояснили в ведомстве.

Костромича задержали. Когда дошло до суда, он ходатайствовал о том, чтобы его дело рассматривала коллегия из трех судей Костромского областного суда. Коллегия признала злоумышленника виновным, ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Происшествия: КРИМИНАЛ