Костромич сел на 6 лет за приставание к маленьким девочкам

В Костроме две девочки стали жертвами мужчины с ненормальными сексуальными предпочтениями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Костроме две девочки стали жертвами 64-летнего мужчины с ненормальными сексуальными предпочтениями.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в один из летних дней пожилой человек подошел сначала к одной, а потом к другой девочке, игравшим во дворе многоквартирного дома.

- С целью удовлетворения своего сексуального влечения мужчина дотронулся до обнаженных частей тела потерпевших. Дети испугались и убежали, - пояснили в ведомстве.

Костромича задержали. Когда дошло до суда, он ходатайствовал о том, чтобы его дело рассматривала коллегия из трех судей Костромского областного суда. Коллегия признала злоумышленника виновным, ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.