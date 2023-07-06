Умение Родину защищать

Приезжая в Ярославль, выпускники клуба «Десантник» приходят к своему руководителю Андрею Палачеву. У памятника легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову. ФОТО: Дмитрий Скобелев

Накануне праздника мы встретились с руководителем ярославского военно-патриотического клуба «Десантник» Андреем Палачевым.

Не благодаря, а вопреки

- Андрей Владимирович, с началом СВО для всех стало очевидным, как необходимо было военно-патриотическое воспитание, подготовка ребят к службе в Вооруженных силах. Вы занимаетесь всем этим уже больше двадцати лет, даже специально окончили ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Изменилось ли за последние полтора года отношение к военно-патриотическому воспитанию?

- К сожалению, есть очевидная ситуация: на Украине с 2014 года в головы людей, и в первую очередь детей и молодежи, вкладывали, что русских нужно убивать. Мы никого убивать не призываем, но считаем, что необходимо рассказывать детям об угрозах для Родины и о службе в армии. Общаясь с подростками, учащимися школ и колледжей, я вижу, что они по-прежнему боятся службы, потому что настоящее военно-патриотическое воспитание им зачастую дают не в полной мере. Существующая система народного образования на это просто не рассчитана, если только в школу не приходит настоящий энтузиаст, который способен добиваться результата «не благодаря, а вопреки».

- Видимо, дело в разном целеполагании?

- Не достаточно приобрести символику, а в праздники одеть ребят в униформу - в общем, соблюсти формальности, так как в душе, в сердце и в головах у ребят от этого ничего не изменится. Для таких клубов, как «Десантник», единственный ценный результат - это парни, прошедшие срочную службу, остающиеся в Вооруженных силах на контракте, становящиеся офицерами... Одним словом, реальные защитники Отечества. Естественно, мы и работаем не с тысячами, а с десятками воспитанников. Сейчас у нас в «Десантнике» их 50. И занимаются они в клубе на полную катушку практически каждый день, невзирая на погоду.

Десантная семья

- Андрей Владимирович, вы координируете развитие военно-патриотических клубов десантной направленности по всей России. На кого вы опираетесь?

- Главная опора - собственные силы и Союз десантников России. Работаем совместно со штабом ВДВ, с 98-й гвардейской Свирской дивизией ВДВ, где вскоре летом вновь будем проводить сборы. В общем, варимся в общем котле со всеми, кому небезразличны воздушно-десантные войска, морская пехота, спецназ ГРУ, другие спецподразделения. Мы готовим солдат для государства в основном за счет собственных средств, поддержки личных друзей. Даже гранты никогда не выигрываем - все время по каким-то причинам наши заявки не проходят. Но мы к этому привыкли.

Подчеркну, защитника Отечества нужно воспитывать детства. И это трудная мужская школа. Из десятка приходящих в клуб восьмилетних мальчишек остается здесь один. Но со временем он становится членом десантной семьи. И на День ВДВ наши парни уже в седьмой раз пройдут в парадном строю по Красной площади в Москве, поскольку ярославский «Десантник» - один из лучших клубов этого профиля в России.

Что касается взаимодействия с другими клубами России, то скажу, что на учебно-боевые стрельбы из автомата, пулемета, пистолета, снайперской винтовки к нам на полигон в Песочном приезжают ребята из Ивановской, Владимирской, Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Мурманской, Архангельской областей… Знают, что в «Десантнике» - высокий уровень.

Путь воинов

- Где учатся ваши выпускники?

- Только что, в июне, у нас в клубе появился новый выпускник. Поступает в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Для него вопрос, где учиться, даже не подлежал обсуждению.

В прошлом году в десантное училище поступили трое выпускников «Десантника». Таким образом, в училище на тот момент стало 19 курсантов - наших воспитанников.

Выпустились в этом году из Рязанского училища ВДВ четверо наших воспитанников - два прапорщика и два лейтенанта. Все - с красными дипломами, потому что заложенное в клубе позволило им успешно учиться, видя свою цель. Да, сейчас в армию привлекает и возможность построить карьеру, обеспечивать семью. Но при этом для каждого важно: «Если Родине угрожают, то мы к этому будем готовы».

- Многие ваши выпускники приняли участие в СВО за последние полтора года?

- Семеро наших мальчишек были ранены, один из них с перебитыми ногами сумел вытащить из-под огня раненого товарища-десантника. Когда я его спросил, как он это сделал, Артем ответил: «Так вы бы не поняли меня, если б я раненого бросил». Они умеют воевать и дружить, никогда не сдадутся и не струсят. Все ребята - из трудовых семей. Служат в разведке ВДВ, спецназе ГРУ и внутренних войск, в морской пехоте. Награды - ордена Мужества, медали «За отвагу»…

- Вы встречались с ними?

- Да, ездим туда, в том числе доставляем гуманитарную помощь. Если повезет - встречаемся. Вдобавок, оказываясь в Ярославле, наши выпускники - солдаты и офицеры - всегда приходят в «Десантник». Иногда встречаемся вместе на природе. Смотрю и слушаю, как общаются наши повзрослевшие парни. Раньше они не вытягивались передо мной в струнку, а теперь и мне не грех для них шашлыки пожарить. Надеюсь, что лет через 5-10 они, отслужив, начнут возвращаться в мирную жизнь. И при их участии она будет меняться к лучшему. Это настоящие патриоты.

Справка

Андрей Палачев родился 29 ноября 1969 года. Детство и юность провел в селе Вощажниково Борисоглебского района Ярославской области.

В 1988 - 1990 гг. служил в Советской армии в Приморском крае.

С 1993 года служба в ОМОН УВД Приморского края, город Владивосток.

С 1995 по 1996 год принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, город Грозный. Награжден медалью «За отвагу».

Вернувшись на родину, в 2001 году создал Ярославскую областную детско-молодежную военно-патриотическую общественную организацию «Десантник» и назвал ее в память о своем дяде, десантнике Леониде Палачеве, погибшем в 1994 году. Многие выпускники клуба с тех пор прошли срочную службу в ВДВ, МП, ГРУ, стали офицерами и сержантами контрактной службы в ВДВ, ОМОН, СОБР и других подразделениях.

С 2005 года большим другом и частым гостем клуба «Десантник» имени Леонида Палачева был Герой России, полковник ВДВ Александр Васильевич Маргелов.

При поддержке семьи Маргеловых в 2009 году создана Ярославская региональная общественная организация «Ветераны боевых действий», она названа в память о легендарном командующем ВДВ - Герое Советского Союза, генерале армии Василии Филипповиче Маргелове. Председателем правления назначен Андрей Палачев.

С 2011 года «Ветераны боевых действий» совместно с Комитетом вдов и матерей погибших защитников Отечества на территории Ярославской области открыли более 80 мемориальных досок в память о бойцах, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе.