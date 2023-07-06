Экс-сотрудника транснадзора осудили за получение взяток от ярославских перевозчиков

Алексея Кирьянова за получение взяток осудили на 5 лет строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшему заместителю начальника Восточного управления государственного автодорожного надзора по ЦФО Алексею Кирьянову вынесен приговор. Суд признал 38-летнего ярославца виновным в получении взяток в значительном и крупном размерах.

- В 2021 году у злоумышленника возник преступный умысел, направленный на получение взяток от компаний-перевозчиков за непривлечение их к административной ответственности либо назначение минимальных штрафов при выявлении нарушений, а также общее покровительство, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В суде было установлено, что с июня 2021 года по мая 2022-го Алексей Кирьянов получил от одного перевозчика 50 тысяч рублей, еще от двух – по 275 тысяч.

Прокуратура просила для обвиняемого 8 лет лишения свободы и штраф в 3 миллиона рублей. Но Ярославский районный суд вынес более мягкий приговор.

- Назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденному на 4 года запрещено заниматься должности на госслужбе, - уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Алексея Кирьянова взяли под стражу. Приговор в законную силу еще не вступил.