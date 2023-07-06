Фестиваль «Чухломская пуговка»-2023 Костромской области: программа праздника и гости

15 июля в Чухломе Костромской области пройдет фестиваль «Чухломская пуговка». ФОТО: группа "Фестиваль творчества "Чухломская пуговка"

15 июля в Чухломе Костромской области отметят 100-летие со дня рождения народного артиста СССР Михаила Пуговкина. На фестивале «Чухломская пуговка» пройдут ярмарки, мастер-классы и концерты. Перед гостями праздника выступят звездные гости – актер Михаил Жигалов, в копилке которого более 130 ролей, и выпускницы «Фабрики звезд» - группа «Тутси».

Программа фестиваля «Чухломская пуговка»-2023:

11:00 – концерт детских творческих коллективов Чухломского района «Однажды в далекой-далекой галактике…»;

12:30 – торжественное открытие 5-го фестиваля творчества имени народного артиста СССР Михаила Пуговкина «Три, два, один!»,

– презентация выставки этюдов Всероссийского пленера «Русь глубинная»;

13:00 – концерт ансамбля народной песни «Сударушка» (Ярославль);

14:00 – концерт песенно-танцевального коллектива «Хохломские узоры» (Нижегородская область);

15:00 – выступление артистов цирка Александра и Михаила Ивановых;

16:00 – творческий вечер актера театра и кино Михаила Жигалова;

17:00 – торжественное закрытие фестиваля;

20:30 – концерт группы «Тутси»;

21:30 – дискотека и праздничный фейерверк.