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Общество5 июля 2023 7:54

В Ярославле разрешили купаться только на Тверицком пляже

Вода в районе Дзержинского пляжа не соответствует нормативам
Полина Вачнадзе
Роспотребнадзор повторно проверил воду на ярославских пляжах.

Роспотребнадзор повторно проверил воду на ярославских пляжах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты регионального Роспотребнадзора повторно проверили воду на ярославских пляжах. В итоге, разрешили купаться только на одном из них – Тверицком.

- В реке Волге в районе Тверицкого пляжа вода соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, - сообщили в мэрии Ярославля со ссылкой на Роспотребнадзор.

А вот в районе Дзержинского пляжа специалисты купаться не рекомендуют – вода там не прошла проверку на качество.

- При плохих пробах воды на пляжах и в местах массового отдыха на флагштоке размещаются красные флаги. Такие флаги вывешены на Дзержинском пляже и в парке Подзеленье. Также информация размещена в кабинках для переодевания и информационных стендах, - уточнили в мэрии.

За нарушение запрета ярославцам грозит штраф. Так что, если вы хотите искупаться там, где это запрещено, готовьте деньги – 3 тысячи рублей.

В ближайшие выходные у ярославцев вряд ли появится желание посетить пляж: синоптики прогнозируют похолодание до +17 градусов.

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