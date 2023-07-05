В Ярославле разрешили купаться только на Тверицком пляже

Роспотребнадзор повторно проверил воду на ярославских пляжах.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Специалисты регионального Роспотребнадзора повторно проверили воду на ярославских пляжах. В итоге, разрешили купаться только на одном из них – Тверицком.
- В реке Волге в районе Тверицкого пляжа вода соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, - сообщили в мэрии Ярославля со ссылкой на Роспотребнадзор.
А вот в районе Дзержинского пляжа специалисты купаться не рекомендуют – вода там не прошла проверку на качество.
- При плохих пробах воды на пляжах и в местах массового отдыха на флагштоке размещаются красные флаги. Такие флаги вывешены на Дзержинском пляже и в парке Подзеленье. Также информация размещена в кабинках для переодевания и информационных стендах, - уточнили в мэрии.
За нарушение запрета ярославцам грозит штраф. Так что, если вы хотите искупаться там, где это запрещено, готовьте деньги – 3 тысячи рублей.
В ближайшие выходные у ярославцев вряд ли появится желание посетить пляж: синоптики прогнозируют похолодание до +17 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мэрия Ярославля опубликовала список мест, запрещенных для купания
В нем 12 водоемов (подробнее)