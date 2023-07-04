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Кострома 4 июля 2023 14:38

В Костроме задержали мужчин с 40 килограммами драгоценного металла

Полицейские скрутили продавца и покупателя серебра в момент совершения сделки
Полина Вачнадзе
В центре Костромы во время совершения сделки по купле-продаже драгоценного металла задержаны двое мужчин. Кадры оперативной съемки МВД России

В центре Костромы во время совершения сделки по купле-продаже драгоценного металла задержаны двое мужчин. Кадры оперативной съемки МВД России

В центре Костромы во время совершения сделки по купле-продаже драгоценного металла задержаны двое мужчин. В багажнике машины одного из них полицейские нашли 40 килограммов серебра.

В машине фигуранта уголовного дела нашли 40 килограммов серебра. Кадры оперативной съемки МВД России

В машине фигуранта уголовного дела нашли 40 килограммов серебра. Кадры оперативной съемки МВД России

- По предварительной информации, одному из злоумышленников от неизвестного лица поступило предложение о продаже крупной партии серебра. Мужчина согласился. За свой счет выкупил весь объем металла, после чего решил продать его по более высокой цене и нашел покупателя, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». Фигуранты отпущены на свободу под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия: КРИМИНАЛ