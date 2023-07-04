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Иваново4 июля 2023 14:00

В Ивановской области выявили клещей – возбудителей эрлихиоза

За прошлую неделю с жалобой на укусы клещей обратился к специалистам 141 житель региона
Полина Вачнадзе
С 26 июня по 2 июля к специалистам с жалобами на укусы клещей обратился 141 житель Ивановской области.

С 26 июня по 2 июля к специалистам с жалобами на укусы клещей обратился 141 житель Ивановской области.

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 26 июня по 2 июля к специалистам с жалобами на укусы клещей обратился 141 житель Ивановской области. Показатель меньше, чем за предыдущий отчетный период. Тогда в лаборатории с кровососами пришли 196 ивановцев.

- По результатам лабораторных исследований снятых клещей возбудители клещевого энцефалита не выделялись. В 24 случаях регистрировались боррелии - возбудители болезни Лайма, и в единичных случаях возбудители эрлихиоза, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ивановской области.

Эрлихиоз – это инфекционное заболевание, которое в России встречается не очень часто. Инфекция передается через укус клеща и проявляет себя только спустя некоторое время. Первые признаки могут появиться только через неделю и их легко спутать с простудой или гриппом. Заболевание сопровождается температурой, общей слабостью, головной болью, резями в животе и расстройством стула.

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