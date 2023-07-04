В Ярославль на международный кинофестиваль приедут звезды российского кино и театра

В Ярославле 8 июля начнется кинофестиваль "В кругу семьи". Фото: Мэрия Ярославля

8 июля в Ярославль соберутся звезды российского кино и театра. В КЗЦ «Миллениум», где пройдет открытие 18-го Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи», приедут Федор Добронравов, Владимир Сычев, Егор Корешков, Алика Смехова, Артем Ткаченко, Маргарита Аброськина, Андрей Чадов, Егор Бероев, Ксения Алферова, Ольга Кабо и многие другие. По красной дорожке пройдут и блогеры-миллионники, а для гостей фестиваля выступит группа «Мачете».

- В этом году мы представим лучшие семейные картины, которые демонстрируют значимость и весомость традиционный семьи в современном мире, - сказал директор фестиваля, режиссер Александр Ковтунец, - Помимо работ признанных мастеров киноискусства, зрители увидят и впечатляющие картины молодых авторов. Лучшие эксперты в области образования, психологии и культуры поделятся профессиональными знаниями о крепкой семье, позитивном контенте и последних социальных трендах.

Фильмы о семье и семейных ценностях, снятые в России, Беларуси, Индии, Мексике, Иране, Италии, Узбекистане и Казахстане, можно будет посмотреть в ТРЦ «Аура» с 8 по 11 июля. Вход на все картины – бесплатный, программу можно узнать здесь.

Деловая программа кинофестиваля включает в себя две выставки, три тренинга, пять мастер-классов и 10 уникальных лекций.