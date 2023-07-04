Братья-близнецы из Ярославской области в зоне СВО уничтожили крупный склад противника

Бойцы Толбухинского дивизиона близнецы Жук и Антей уничтожили крупный склад противника. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Бойцы Толбухинского дивизиона, братья-близнецы с позывными Жук и Антей, сделали себе подарок на день рождения. 29 мая они уничтожили крупный склад противника, в котором хранились боеприпасы, снаряжение и продовольствие на 10 тысяч солдат.

- В районе двух часов ночи нам дали координаты цели, пояснили, что это склад. Мы начали работать, выстрелили пять раз. Где-то после третьего выстрела нам сказали: «большое спасибо, ребята, это точное попадание», - рассказывает боец с позывным Жук.

- Это был очень крупный корпусной склад с едой, водой, снаряжением. Потом передали координаторы, что командиры танцуют, а весь наш расчет будет награжден, - продолжает его брат с позывным Антей.

- А у нас как раз день рождения. Радости не было предела, - говорит Жук.