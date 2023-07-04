Губернатор региона пояснил, почему Ярославская область заняла 78 место из 85-и в рейтинге качества дорог

Лишь 57,04% дорог Ярославской области соответствуют нормативам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По данным информационно-статистической системы, лишь 57,04% дорог Ярославской области соответствуют нормативам. В рейтинге качества дорог, опубликованном РИА «Новости», наш регион оказался на 78 месте из 85-и.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пояснил, почему подведомственная ему территория находится практически в самом конце рейтинга.

- Мы честно сдаем отчетность и не рисуем себе того, чего нет. Мы правильно выбрали приоритетные проблемные направления. И у нас еще очень много работы, - написал глава региона в своем Telegram-канале. – Есть четкий план действий на ближайшие пять лет в сфере дорожного ремонта.

По словам главы области, если в 2018 году было отремонтировано 275 километров дорог, в 2021 - более 350, то в 2022 - уже более 500 километров.

- В этом сезоне темпов не сбавляем и планируем сделать также более 500 километров. Используем лимиты следующих лет, чтобы приводить в порядок дороги сейчас, а не когда-то в светлом будущем, - сказал Михаил Евраев.

В прошлом году регион на ремонт дорог дополнительно привлек 2 миллиарда рублей, общая сумма, потраченная на работы, составила 15,3 миллиарда. В этом году будет выделено 18,5 миллиарда.

- Казалось бы, огромные деньги, но отрасль по-прежнему недофинансирована. Реальная потребность в разы больше. Поэтому работу по увеличению дорожного фонда продолжаем, добавляем из всех возможных источников, - пояснил глава области.

И отметил, что за качеством работ ведется строгий контроль с использованием лабораторных исследований. Также введены регулярные инспекции гарантийных объектов.

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