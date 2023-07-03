В Костромской области ожидаются гроза, град и сильный ветер

В Костромской области 3 июля ожидаются гроза, град и сильный ветер. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Костромской области 3 июля ожидаются гроза, град и сильный ветер. По прогнозам местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при грозе ветер может усилиться до 17 метров в секунду.

- В связи с ухудшением погодных условий возможно нарушение электроснабжения, падение рекламных щитов, деревьев и легких металлических конструкций. Кроме того, повышается вероятность возникновения пожаров в жилом секторе, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, образования заторов на автодорогах, - предупредили в администрации Костромы.

Власти просят жителей региона соблюдать меры предосторожности, не оставлять детей одних без присмотра и при возможности в непогоду не выходить из дома.