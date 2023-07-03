Подкаст по истории Ярославля выиграл президентский грант

Автор подкаста Алексей Бакуменко известен поклонникам «Что? Где? Когда?» как игрок команды Андрея Козлова. Фото из личного архива Алексея Бакуменко

Его запустили журналисты Алексей Бакуменко и Надежда Турлова, решившие рассказывать об истории городов и регионов Золотого кольца в современном формате подкаста. Начали с Ярославской области. После ударного первого сезона, вызвавшего одобрительный интерес не только у специалистов по истории, но и у широкой аудитории, авторский коллектив сразу взялся за второй.

- В новом сезоне путешествие по истории нашего края продолжается. Первые выпуски были посвящены великому русскому тенору Леониду Собинову и загадкам ярославских кладбищ, - рассказывает автор и ведущий подкаста Алексей Бакуменко. – Следующие три беседы можно объединить одной темой – Ярославль в XVIII веке: тут и ссылка герцога Бирона, и местные книжники того времени, и преображение города при наместнике Мельгунове. Есть выпуски о Тимеревском поселении X века и истории князей ростовского княжеского дома. Но одним Ярославским краем мы не ограничимся, в планах – запись выпусков о наших соседях по Золотому кольцу – Владимиру и Суздалю.

Краеведческий проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. 1 июля стало известно, что подкаст «Место силы. Золотое кольцо» выиграл грант на создание третьего сезона. Всего на президентский конкурс было подано более 10 тысяч заявок со всей России.

Пятнадцать проектов из нашего региона вошли в число победителей, при этом подкасту «Место силы. Золотое кольцо» эксперты ПФКИ дали больше всего победных баллов из всех ярославских заявок.

О чем рассказывал первый сезон?

Проект «Место силы. Золотое кольцо» взял высокую планку прямо со старта. Среди его первых спикеров были исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах, кандидаты исторических наук Дмитрий Полознев и Андрей Данилов, профессор ЯрГУ им. Демидова Виктория Марасанова. Кроме ярославских экспертов появлялись и столичные гости, например, Евгений Пчелов из Историко-архивного института РГГУ и Ася Энговатова из Института археологии Российской академии наук.

Всего в первом сезоне вышло 27 выпусков, посвященных самым разнообразным темам местной истории: от ополчения 1812 года до Героев Советского Союза из ярославского аэроклуба; от Рюриковичей, правивших княжеством в XIII веке до колбасного короля Григория Либкена, ставшего пионером отечественного кинематографа; от успешных купцов XVII века до создателя первого русского публичного театра Григория Волкова. Были выпуски, рассказывавшие об известных и не очень достопримечательностях Золотого кольца – от тайн Лугового тракта до экспонатов Музея фарфора.

Где можно слушать краеведческие выпуски

На сегодняшний день опубликовано уже 36 выпусков. Основная площадка подкаста – группа в ВКонтакте. Здесь можно и послушать выпуски, и почитать дополнительные материалы по ярославскому краеведению, и предложить что-то свое.

Кроме того, «Место силы. Золотое кольцо» можно найти на множестве площадок для прослушивания подкастов.