В сквере Рыбинска сделают смотровую площадку

В Рыбинске подрядчик приступил к благоустройству сквера на улице Бульварной. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске подрядчик приступил к благоустройству сквера на улице Бульварной. На проект, который победил в конкурсе Минстроя, выделено 130 миллионов рублей, сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

На бульваре появятся смотровая площадка в виде консоли и веранда. Фото: Администрация Рыбинска

- Работы запланированы масштабные. Сделаем пешеходные дорожки в брусчатке, стилизованные под старину фонари. На бульваре появятся смотровая площадка в виде консоли, веранда, два туалета, - рассказал градоначальник. - Полностью обновим озеленение Бульварной, вместо старых больных деревьев посадим равнозначные крупномеры и кустарники. Здоровые деревья оставим.

Перед тем, как начать работы по благоустройству сквера, здесь заменили все подземные коммуникации.