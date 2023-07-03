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Общество3 июля 2023 11:22

В сквере Рыбинска сделают смотровую площадку

В городе началось благоустройство улицы Бульварной
Полина Вачнадзе
В Рыбинске подрядчик приступил к благоустройству сквера на улице Бульварной.

В Рыбинске подрядчик приступил к благоустройству сквера на улице Бульварной.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске подрядчик приступил к благоустройству сквера на улице Бульварной. На проект, который победил в конкурсе Минстроя, выделено 130 миллионов рублей, сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

На бульваре появятся смотровая площадка в виде консоли и веранда.

На бульваре появятся смотровая площадка в виде консоли и веранда.

Фото: Администрация Рыбинска

- Работы запланированы масштабные. Сделаем пешеходные дорожки в брусчатке, стилизованные под старину фонари. На бульваре появятся смотровая площадка в виде консоли, веранда, два туалета, - рассказал градоначальник. - Полностью обновим озеленение Бульварной, вместо старых больных деревьев посадим равнозначные крупномеры и кустарники. Здоровые деревья оставим.

Перед тем, как начать работы по благоустройству сквера, здесь заменили все подземные коммуникации.

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