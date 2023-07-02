Ярославцам рассказали, когда в 2024 году выгодно брать отпуск

Ярославцам рассказали, в каких месяцах 2024 года выгодно брать отпуск. Фото: Евгения ГУСЕВА

Минтруда опубликовал проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Ярославцы, как и другие россияне, будут отдыхать следующим образом:

- с 1 по 8 января. Но так как в 2023 году 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, новогодние каникулы продляться 10 дней;

- с 23 по 25 февраля;

- с 8 по 10 марта;

- с 28 апреля по 1 мая;

- с 9 по 12 мая;

- 12 июня;

- с 3 по 4 ноября;

- с 29 по 31 декабря с переходом в новогодние каникулы 2025 года.

Чтобы продлить выходные, некоторые субботы следующего года станут рабочими. Например, трудиться придется 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.

Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин рассказал, какие месяца 2024 года станут наиболее выгодными для того, чтобы взять отпуск.

- Это июль и октябрь, в которых будут 23 рабочих дня, и август с 22 рабочими днями, - сказал специалист.

Самыми финансово невыгодными для отпуска он назвал январь, февраль, март, май и июнь, так как в них мало рабочих дней.