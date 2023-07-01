В Ярославской области в массовом ДТП погиб 6-летний мальчик

В аварии под Переславлем погиб ребенок, трое взрослых получили травмы. Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе ночью 30 июня произошла крупная авария, в которой погиб 6-летний ребенок, а трое взрослых получили серьезные травмы.

На 112-м километре трассы М8 около 23:00 столкнулись четыре автомобиля: грузовики "Газон" и "Мерседес Бенц", легковушки "Шкода Октавия" и "Шкода". Медики пытались спасти 6-летнего мальчика, который ехал в "Шкоде Октавия", но, к сожалению, не смогли. Ребенок умер в машине скорой помощи.

- В лечебные учреждения госпитализированы водитель автомобиля "Газон", 26-летний мужчина, а также пассажиры "Шкоды Октавия" - 33-летняя женщина и 34-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства массового ДТП