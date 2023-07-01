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Общество1 июля 2023 7:10

В Ярославской области в массовом ДТП погиб 6-летний мальчик

Три человека госпитализированы в больницу
Полина Вачнадзе
В аварии под Переславлем погиб ребенок, трое взрослых получили травмы.

В аварии под Переславлем погиб ребенок, трое взрослых получили травмы.

Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе ночью 30 июня произошла крупная авария, в которой погиб 6-летний ребенок, а трое взрослых получили серьезные травмы.

На 112-м километре трассы М8 около 23:00 столкнулись четыре автомобиля: грузовики "Газон" и "Мерседес Бенц", легковушки "Шкода Октавия" и "Шкода". Медики пытались спасти 6-летнего мальчика, который ехал в "Шкоде Октавия", но, к сожалению, не смогли. Ребенок умер в машине скорой помощи.

- В лечебные учреждения госпитализированы водитель автомобиля "Газон", 26-летний мужчина, а также пассажиры "Шкоды Октавия" - 33-летняя женщина и 34-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства массового ДТП

Происшествия: ДТП