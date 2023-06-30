В Костроме открылась «горячая линия» по вопросам общественного транспорта

В Костроме организована «горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костроме организована «горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта. С 1 июля в городе начинается транспортная реформа и цель «горячей линии» - помочь костромичам разобраться в нововведениях.

Пассажиры могут круглосуточно звонить по номеру 49-60-09 и задавать вопросы об изменения маршрутной сети, графике работы автобусов, стоимости проезда и льготах.

Также обращения принимаются по номеру 122 (добавочный 4). Специалисты многофункционального центра работают по будням с 08:00 до 18:00, а субботу – до 17:00.

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