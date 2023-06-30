Ярославцев, плюющих в общественных местах, будут выявлять при помощи камер видеонаблюдения

Ярославцев, нарушающих закон и плюющих в общественных местах, будут выявлять при помощи камер видеонаблюдения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ярославцев, нарушающих закон и плюющих в общественных местах, будут выявлять при помощи камер видеонаблюдения. Выявлять и штрафовать. Штраф при первом правонарушении составит 1,5 тысячи рублей, при повторном – 3 тысячи.

- Есть камеры, и их количество постоянно увеличивается. Информация с них поступает в ситуационный центр, который работает 24 часа семь дней в неделю. Операторы центра будут связываться с нарядом полиции, - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев. - Это не значит, что мы ставим задачу поймать абсолютно всех. Мы рассчитываем на то, что у нас подавляющее большинство – люди добросовестные, со здравым смыслом, которые сами понимают, что надо вести себя прилично.

Фиксировать нарушения имеют право и полицейские, и жители региона. Они могут сделать фото или снять видео с невоспитанным человеком, и направить материалы в комиссию.

Среди новых статей, внесенных в региональный закон об административных правонарушениях, - неоплата пользования платной парковкой, невыдача водителем общественного транспорта билетов пассажирам, которые оплачивают проезд наличными, выбрасывание окурков, оберток, очисток и прочего мусора в неположенном месте, запрет на розничную продажу несовершеннолетним энергетиков и зажигалок и другие.

Закон в новой редакции вступит в силу после подписания губернатором и опубликования.