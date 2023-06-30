В мэрии Ярославля опубликовали список зданий, на которых можно безнаказанно рисовать граффити

Чтобы получить разрешение на работу, художники должны обратиться в департамент градостроительства. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии Ярославля рассказали, как нужно действовать граффитистам, которые планируют украсить город своими работами. Постановление, определяющее порядок согласования нанесения граффити на здания и строения, опубликовано на сайте городской администрации.

Чтобы получить разрешение, художники должны обратиться в департамент градостроительства.

- Заинтересованное лицо (заявитель) обращается в департамент лично либо посредством почтовой связи с заявлением о согласовании нанесения надписи, изображения по установленной форме, - говорится в постановлении.

К заявлению должны быть приложены документы, удостоверяющие личность заявителя, дизайн-проект надписи или рисунка, его параметры, а также бумаги, подтверждающие согласие владельца здания на работу художника. Если граффити собираются нанести на многоквартирный дом, дать добро должны более половины собственников помещений.

Также власти опубликовали перечень «мест свободного творчества», где можно рисовать без получения разрешения и, соответственно, без рисков нарваться на штраф:

- здание насосно-бойлерной станции у дома №26 по проезду Ушакова,

- здание павильона у ЯЭРЗ в районе дома №15 по улице Ползунова,

- здание дренажной насосной станции-павильона напротив дома №30 по улице Большой Павловской (в районе перекрестка улицы Большой Павловской и улицы Нагорной),

- здание павильона в районе дома №2 по улице Титова,

- здание ЦТП в районе дома №88/23 по Ленинградскому проспекту,

- здание ЦТП у дома №80 по Ленинградскому проспекту,

- здание павильона-коллекторной в районе дома №119 по Ленинградскому проспекту (в районе ТРК «Альтаир»),

- здание павильона на Ленинградском проспекте у дома №93 (в районе дома №7б по улице Панина),

- здание ЦТП у дома №69а по проспекту Дзержинского,

- здание павильона на Промышленном шоссе в районе автобусной остановки «Автотранспортное предприятие» (по направлению к центру города).