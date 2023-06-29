В Иванове 1 июля изменится схема движения общественного транспорта

В Иванове 1 июля изменится схема проезда общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иванове 1 июля, из-за проведения легкоатлетического полумарафона «Красная нить» изменится схема проезда общественного транспорта. По своим обычным маршрутам будут ходить только троллейбусы №№1, 2, 6, 7, 8 и 11. Троллейбусы №№3, 4, 5 и 9 с 6 утра до 17:00 снимут с рейсов, а троллейбус №10 будет ездить только до Автовокзала.

Автобусы, по данным департамента дорожного хозяйства и транспорта, 1 июля будут ходить следующим образом:

- №№1, 3, 20, 20А, 29, 38: улица Велижская – улица Лежневская – улица Марии Рябининой – улица 10 Августа и далее по маршруту (в обратном направлении улица 10 Августа – улица Марии Рябининой – улица Лежневская – улица Радищева и далее по маршруту;

- №№ 3А, 10, 30Б: улица Лежневская – улица Марии Рябининой – улица 10 Августа и далее по маршруту;

- №№8, 8А, 8Б: мебельный комбинат – улица Поселковая – улица Рабфаковская - улица Парижской Коммуны – улица Ленинградская – улица Красных Зорь – улица Рабфаковская и далее по маршруту; меланжевый комбинат – улица Смирнова – улица Палехская;

- №№15/4, 17, 17А, 44: улица Некрасова – улица Лежневская – улица Марии Рябининой – улица 10 Августа и далее по маршруту;

- №18: улица Шевченко – переулок Неждановский – улица Героя Советского Союза Сахарова – улица Кузнецова – улица Красных Зорь – улица Ленинградская и далее по маршруту; улица Свободы – улица Академическая – улица Шувандиной – улица Свободы – 8-й Завокзальный переулок – улица Сарментовой – улица Спартака – Шереметевский проспект – улица Карла Маркса – проспект Ленина – площадь Пушкина;

- №28: Бакинский проезд – улица 23-я Линия – улица Поселковая – улица Рабфаковская – улица Парижской Коммуны – улица Ленинградская – улица Красных Зорь – улица Рабфаковская и далее по маршруту; улица Демьяна Бедного - улица Генерала Хлебникова - улица Шубиных – проспект Строителей – улица Станкостроителей – улица Ташкентская – улица Велижская – улица Лежневская – улица Марии Рябининой – улица 10 Августа – проспект Ленина – площадь Пушкина;

- №36: улица Революционная – улица 1-я Отрадная – улица Смольная – улица Ермака - улица Тимирязева – улица Якова Гарелина – проспект Ленина – площадь Пушкина; улица Старокурьяновская – улица Кузнецова – улица Красных Зорь – улица Ленинградская – улица Кузнецова;

- №40: улица 1-я Балинская – улица Парижской Коммуны – улица Ленинградская – улица Красных Зорь – улица Рабфаковская – улица Парижской Коммуны; областная детская больница – Кохомское шоссе – улица Куконковых – проспект Текстильщиков – улица Станкостроителей – улица Ташкентская – улица Велижская – улица Лежневская – улица Марии Рябининой – улица 10 Августа – проспект Ленина – площадь Пушкина;

- №43: улица Кузнецова – улица Красных Зорь – улица Ленинградская – улица Кузнецова; площадь Примирения – 11-й Проезд – 10-й Проезд – 14-й Проезд – улица 1-я Лагерная – улица Маршала Жаворонкова - улица 2-я Лагерная – улица Павла Большевикова – улица Куконковых – проспект Текстильщиков – улица Кудряшова – проспект Строителей - улица Станкостроителей – улица Ташкентская - улица Велижская – улица Лежневская – улица Марии Рябининой – улица 10 Августа – проспект Ленина – площадь Пушкина;

Автобусы № 45 и № 46 в этот день работать не будут.

Кроме того, 1 июля закроют проезд для всех видов транспорта по улицам, где побегут легкоатлеты.

С 06:00 до 17:00 движение будет ограничено:

- по улице Богдана Хмельницкого - на участке от улицы Некрасова до улицы Багаева,

- улице Палехской - на участке от улицы Багаева до улицы Станко,

- улице Варенцовой - на участке от улицы Палехской до улицы Почтовой,

- улице Почтовой - на участке от проспекта Ленина до улицы Багаева,

- улице Красной Армии, улице Степанова - на участке от улицы Красной Армии до улицы Почтовой,

- улице Кузнецова - на участке от улицы Почтовой до улицы Мархлевского,

- улице Красных Зорь - на участке от улицы Кузнецова до улицы Мархлевского,

- улице Мархлевского - на участке от улицы Кузнецова до улицы Парижской Коммуны,

- улице Парижской Коммуны - на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Жарова,

- Почтовому проезду, улице Кузнечной - на участке от улицы Почтовой до улицы Большой Воробьевской,

- улице Большой Воробьевской - на участке от улицы Футбольной до улицы Варенцовой,

- улице Багаева - на участке от улицы Почтовой до улицы Богдана Хмельницкого.