В Ярославле наемный убийца и заказчик преступления получили по 12 лет лишения свободы

Два человека признаны виновными в убийстве 16-летней давности. ФОТО: Ярославский областной суд

В Ярославском областном суде 29 июня вынесли приговор двум мужчинам: они признаны виновными в убийстве по найму, совершенному 16 лет назад с целью скрыть другое преступление.

Следствие установило, что в конце 2006 года житель Московской области Андрей Кукушкин за вознаграждение в 200 долларов уговорил своего знакомого взять заем на покупку автомобиля, заранее зная, что этот кредит он выплачивать не будет.

- Позже номинальный заемщик стал требовать с Кукушкина деньги за то, что не сообщит в правоохранительные органы о совершенном ими мошенничестве, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Тогда, считает следствие, заказчик и принял решение убить потерпевшего. Но не своими руками: знакомый согласился выполнить «поручение» за 30 тысяч рублей.

Тело убитого нашли в Угличском районе. Фото: СУ СКР по Ярославской области

- В апреле 2007 года подсудимый, который являлся исполнителем убийства, на автомобиле увез потерпевшего в Угличский район, предварительно напоив его алкоголем. На обочине грунтовой дороги мужчины вышли из машины и подсудимый нанес потерпевшему не менее девяти ударов обухом топора по голове и скрылся с места преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Работа по делу шла все эти годы. Установить личности преступников помогли современные методики и технологии, а также совместная работа следователей и сотрудников полиции. Оба подсудимые были признаны виновными и получили по 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.