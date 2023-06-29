В Ярославской области завершилось расследование дела о бойне лосей в Тутаевском районе

Расправа над животными произошла в декабре прошлого года. ФОТО: Вадим КОРБУТ

Заместитель прокурора Ярославской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту незаконной охоты в Тутаевском районе. 73-летнего председателя местного отделения общества охотников и рыболовов, а также восемь охотников из Московской области обвиняют в незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Расправа над животными произошла в декабре прошлого года. По версии следствия, охотникам было выдано разрешение на отстрел 12 особей.

- Но организатор незаконной охоты и другие обвиняемые договорились, что ими будет добыто неограниченное количество лосей, попавших в секторы стрельбы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По данным региональной прокуратуры, было добыто 20 лосей, департаменту охраны окружающей среды и природопользования региона причинен ущерб в размере 1,6 миллиона рублей.

О массовой бойне стало известно далеко за пределами Ярославской области. Депутат Госдумы Александр Хинштейн спустя несколько дней опубликовал в своем Telegram-канале имена участников «вип-охоты», решив, что страна «должна знать своих «героев».

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