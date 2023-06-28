Трюки, гонки и автомобильные бои: в Ярославле пройдет шоу каскадеров

Один из трюков, выполненных на шоу. ФОТО: предоставлено организаторами

В июле Ярославль приедет шоу каскадеров. С 13 по 16 число на парковке у ТРК «Ярославский Вернисаж» каждый вечер можно будет увидеть работу тех, кто делает кино увлекательным и захватывающим.

Подойдет такой формат даже для тех зрителей, которые уже привыкли к спецэффектам и думают, что их сложно удивить. Гонки, столкновения, прыжки и бои на легковых автомобилях – все это у них на глазах будут выполнять профессиональные каскадеры. Шоу станет по-настоящему зажигательным: помимо прочего, в программу войдет серия трюков с огнем.

В течение двух первых дней представления будут проходить вечером с 18.00. На билеты в четверг и пятницу предоставляется скидка: стоимость составит 1000 рублей, если купить их до 2 июля. В выходные дни цена будет на 200 рублей выше, и шоу покажут два раза в день: в 13.00 и 18.00. Детям до 5 лет вход свободный.

До 14 июля в сообществе шоу ВКонтакте можно поучаствовать в розыгрыше 5 бесплатных билетов на 13 июля.

Реклама.

ИП Перелеева Н.А.,

352240, Краснодарский край, Новокубанский р-н,

г. Новокубанск, ул. Войкова, д. 40

ИНН: 234306592349

ОГРНИП: 322237500076310