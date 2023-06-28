Михаил Евраев: «Все наше внимание сейчас - нашим защитникам»

Михаил Евраев лично побывал у ярославцев, несущих службу в зоне СВО. Фото: Правительство Ярославской области

Она выросла со 100 тысяч до 210 тысяч рублей. Это самая большая региональная выплата по ЦФО. Для сравнения: в Ивановской и Костромской областях она составляет всего 50 тысяч, в Москве - 150 тыс. С учетом единовременной выплаты от Минобороны общая сумма разовых выплат при заключении контракта составит 405 тысяч рублей.

- Это наш вклад в будущую Победу, наша забота о бойцах, которые пойдут на передовую защищать свою страну, - подчеркнул губернатор.

Чувствовать поддержку и помощь

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- Это очень важно, что наши земляки нас поддерживают. Дело даже не в том, что они привозят, а в самом участии людей. Оно дает нам огромную силу и энергию, - поделились братья-близнецы с позывными Антей и Жук, служащие в дивизионе им. Ф.И. Толбухина, сформированном в Ярославской области.

С начала СВО региональное правительство уже направило в 18 воинских частей 42 партии груза общим весом более 420 тонн. На днях ушла очередная партия гуманитарной помощи для участников СВО. Она была сформирована за счет средств резервного фонда правительства области и при участии ярославских предприятий, организаций, волонтеров и неравнодушных граждан.

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- Отправляем нашим защитникам устройства обнаружения и подавления дронов, маскировочные сети, дизельные генераторы, бинокли, приборы бесшумной стрельбы, мотоциклы и многое другое, - сообщил глава региона Михаил Евраев. - Груз собран по обращениям командиров воинских частей (с учетом пожеланий бойцов из Ярославской области) и поможет обеспечить для них максимально комфортные условия службы в местах проведения специальной военной операции.

Не забывают в регионе и о помощи семьям бойцов. В Ярославской области решением правительства региона семьи участников СВО освобождены от платы за детские сады, для них предусмотрены помощь в газификации жилых помещений, бесплатное питание для детей в школах. Детям предоставляются бюджетные места для обучения в вузах и бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях. Для студентов-первокурсников, обучающихся очно в вузах, в течение 2023 года предусмотрена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей.

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Во всех городах и районах области при поддержке регионального правительства действуют волонтерские штабы «Мы вместе», куда могут обратиться за помощью родственники контрактников.

С 1 июня по поручению Президента России в регионе начал работать филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд создан для адресного сопровождения военнослужащих, вернувшихся из зоны проведения СВО, и их семей. Задача - сделать так, чтобы эти категории могли получить поддержку по всем без исключения вопросам в режиме одного окна.

- Как отметил Президент в своем послании Федеральному Собранию, каждая семья наших героев - участников СВО должна быть окружена заботой и вниманием. Это абсолютный приоритет для нас, - отметил глава региона Михаил Евраев на его открытии.

Не мог поступить иначе

В конце прошлой недели на сайте кадетской школы им. Е. Родионова ее директор выложил обращение к своим коллегам, ученикам, их родителям:

- Уважаемые коллеги, кадеты и воспитанники, родители! Мной было принято непростое решение: еще раз послужить Родине в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом я думал с момента частичной мобилизации, но до завершения учебного года должен был находиться здесь вместе с вами. В ближайшее время отправляюсь на СВО в качестве боевой единицы Российской армии. Следуя своей жизненной позиции, я не мог поступить иначе, это мой путь. Держитесь друг друга, помогайте друг другу, не отступайте перед трудностями и всегда смотрите на жизнь с оптимизмом! Когда я вернусь, мы снова поставим перед собой амбициозные, интересные и непростые цели и задачи и, как всегда, будем их добиваться. Успехов вам и всего наилучшего! Правда Zа нами! Мы победим!

Сейчас Александру Николаевичу 51 год. Он имеет два высших образования, служил в армии в должности командира отделения войсковой разведки. Неоднократно становился чемпионом в соревнованиях различного уровня по джиу-джитсу и самбо. Руководитель ВСПК «Витязь», начальник штаба местного отделения «ЮНАРМИИ».

Его коллега, педагог истории Константин Чекменев уже добровольно участвует в СВО.

- У каждого своя профессия, каждый по-своему приносит пользу своей стране. Но что однозначно делать не надо - это, как страус, прятать голову в песок и думать, что ничего не происходит, - считает он.

И таких, как они, очень много.

ВАЖНО ЗНАТЬ

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Вся основная информация о службе по контракту собрана на сайте https://контракт76.рф/, уточнить ее и задать вопросы можно по телефону 122. Для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора, который находится в Ярославле, на улице Добрынина, 31, либо в военные комиссариаты своих муниципальных районов. Можно также заполнить форму через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на портале госуслуг.

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В регионе при поддержке правительства области работают мобильные информационные пункты. Здесь можно получить информацию о требованиях к кандидатам и оформить заявление на прохождение службы по контракту. Сроки на сбор всех документов сейчас сокращены до одного дня. Сразу после заключения контракта доброволец получает региональную и федеральную единовременные выплаты в размере 405 тысяч рублей. В учебном центре, где проходит подготовку контрактник, ему начисляется от 30 до 45 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. В зоне СВО - от 204 тысяч рублей ежемесячно, не считая различных дополнительных выплат участникам спецоперации. Иностранцы, поступившие на военную службу по контракту в Вооруженные силы России, сразу получают российское гражданство в упрощенном порядке.