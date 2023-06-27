Жительница Иванова хотела заработать, но лишилась 120 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Иванове 23-летняя местная жительница хотела заработать. В соцсетях ей предложили сделать это на брокерской площадке. Свои личные данные девушка отправила неизвестным, разместившим объявление о заработке на инвестициях. Как ей объяснили мошенники, это нужно для создания ее личного брокерского счета.

Через какое-то время ей по скайпу позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что теперь он будет ее инструктором. - В результате, следуя указаниям мнимого помощника, потерпевшая перевела на названный им счет 120 000 рублей, думая, что пополняет свою брокерскую ячейку. Но сразу после зачисления средств связь с аферистом прервалась, а ивановка поняла, что ее обманули, - сообщили в УМВД России по Ивановской области.