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Иваново27 июня 2023 13:00

Жительница Иванова хотела заработать, но лишилась 120 тысяч рублей

По наставлению мошенников она создала брокерский счет
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Иванова хотела заработать, но лишилась 120 тысяч рублей

Жительница Иванова хотела заработать, но лишилась 120 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Иванове 23-летняя местная жительница хотела заработать. В соцсетях ей предложили сделать это на брокерской площадке. Свои личные данные девушка отправила неизвестным, разместившим объявление о заработке на инвестициях. Как ей объяснили мошенники, это нужно для создания ее личного брокерского счета.

Через какое-то время ей по скайпу позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что теперь он будет ее инструктором. - В результате, следуя указаниям мнимого помощника, потерпевшая перевела на названный им счет 120 000 рублей, думая, что пополняет свою брокерскую ячейку. Но сразу после зачисления средств связь с аферистом прервалась, а ивановка поняла, что ее обманули, - сообщили в УМВД России по Ивановской области.

Происшествия: КРИМИНАЛ