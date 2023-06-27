Фестиваль проводится ежегодно Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области 2 июля состоится фестиваль «Дни Некрасова в Вятском». Это мероприятие проводится ежегодно и собирает гостей со всего региона.

Публикуем программу праздника:

С 10 до 12 часов — экскурсия по некрасовским местам «Некрасовская Русь». Старт экскурсии от памятника Некрасову на Волжской набережной в Ярославле.

В 12 до 12:30 пройдет торжественное открытие фестиваля.

С 12 до 17 часов — ярмарка с участием мастеров Ярославской области.

Также с 12 до 14 часов — праздничный разгуляй.

В 15:30 — гости фестиваля смогут посетить концерт заслуженной артистки страны Нины Шацкой.

В 18 часов — концерт Калининградского областного оркестра русских народных инструментов и солистов молодежной оперной программы Большого театра России.