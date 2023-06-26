В Ивановской области в квартире нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти

В убийстве мужчины обвиняется его сожительница. ФОТО: пресс-служб СКР по Ивановской области

В городе Фурманов Ивановской области 24 июня в квартире нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Утром выходного дня, в субботу, 37-летний мужчина вместе со своей сожительницей выпивали. В какой-то момент между ними завязалась ссора, которую не удалось разрешить словами. 33-летняя женщина схватилась за нож и ударила им возлюбленного в грудь.

- От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят нож, назначены судебно-медицинские, дактилоскопическая и генетическая экспертизы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области. - В настоящее время женщине предъявлено обвинение, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.