Ярославцы купили машину для бойцов СВО

Вадим и два Дениса прибыли за гуманитарным грузом. ФОТО: Сергей Кудрявцев

Специальная военная операция продолжается, а это значит, что там, «за ленточкой», за линией боевого соприкосновения, сражаются наши ребята, добровольцы и мобилизованные. Бойцы обеспечены обмундированием, в распоряжении частей - современная военная техника. Но воинам по-прежнему нужны самые разные вещи - как чисто военного назначения, так и предметы одежды, быта, которые позволяют чувствовать себя комфортнее в самых сложных боевых условиях.

Потому редакция нашей газеты в начале июня, получая обратную связь от жителей Ростова, Дениса и Вадима, находящихся в зоне СВО (со многими из бойцов сложились теплые отношения после интервью и публикаций), решила объявить сбор на нужды бойцов. Директор по рекламе коммерческого отдела газеты Лариса Николаева обратилась ко всем неравнодушным ярославцам в соцсети с такими словами:

- Дорогие друзья! Есть просьба поддержать сбор для наших парней. Они там. Сражаются отважно. Но для полного победного комплекта им кое-чего не хватает. Сбор не очень большой, но важный. Благодаря нашим друзьям собрана большая часть из списка. Но самое главное - нам не хватает на машину, которую они попросили. Поддержите наших! Я понимаю, что всем непросто, что ситуация у всех сложная. И устали многие, честно говоря. И я особо не злоупотребляю сборами. Но в наших руках - возможность помочь с покупкой машины. Парни за нас - там, а мы за них - тут.

На обращение Ларисы откликнулись многие. И было очень приятно сознавать, что людей с горячим сердцем, настоящих патриотов у нас в Ярославле достаточно.

Собранные вещи грузятся в купленный для бойцов СВО «Фольксваген транспортер». ФОТО: Лариса Николаева

- Приятно было каждый день узнавать все больше и больше невероятных людей, - рассказывает Лариса Николаева. - Именно искренняя поддержка дает силы двигаться дальше, жить и действовать. И не каждому дан этот редкий дар. Спасибо всем, кто помог, за отзывчивость, за то, что оказались рядом в нужный момент. Спасибо за то, что услышали, поняли и смогли! Мне бы не удалось справиться, если бы не дружеская поддержка и весомая помощь. Первая, кто откликнулся, - Светлана Махова. Удивительная женщина взяла на свои хрупкие плечи большую часть сбора из списка. Вместе с ней гуманитарный груз собирали и жители Борисоглебского района.

А еще бесценную помощь в сборе редакции газеты оказали Светлана Елфимова; Кристина Мешвелиани и ученики ярославской школы №52; Тарас Сидорин и «ЮНАРМИЯ»; Елена Кузнецова и партия КПРФ; Анна Скрозникова, Гарик Полатов и партия «Новые люди», Артем Соколов; Анджелика Битова, Михаил Битов; Дмитрий Милютин, Наталья Шутова и студенты Ярославского колледжа индустрии питания;Михаил Чернов; Оксана Каменецкая, Сергей Кудрявцев и «Народный фронт», Илья Новиков; Оксана Виноградова; Елена Волкова, Ирина Бабаджанова; Михаил Мухаметов, Дмитрий Кучер, Наталья Буцкивская, Алексей Гусев, Татьяна Колотошина, Юлия Попова; Семен Комаров и Евгений Сизонов. Редкое понимание, отзывчивость и поддержку проявил Илья Румянцев, руководитель магазина «Тактическая точка». Благодаря его помощи кроссовки и ботинки отправлены нашим парням.

- Когда встал вопрос с машиной, я уже ни на что не надеялась. Написала блогеру Кириллу Федорову, - говорит Лариса. - Без громких слов Кирилл согласился купить машину.

Спасибо за денежные переводы, которые направили нам Леонид М., Мария К., Ольга Б., Денис Ш., Анна К., Наталья Б., Юлия П., Наталия Л., Людмила З., Дмитрий Ж., Юлия Ш., Анджелика Б., Михаил Б., Елена Щ., Елисей Х., Ольга К. Деньги передали парням в дорогу и на покупку необходимых вещей.

И еще, да, мы начинаем сбор нового заказа по стоимости в разы больше, чем отправили. Кто хочет помочь - присоединяйтесь!

Денис, Вадим и все наши ребята, спасибо вам за все! Знайте, мы всех вас любим и ждем!