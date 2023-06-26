В Ярославле в ДТП на Юбилейном мосту один человек погиб и двое пострадали

58-летний водитель «УАЗа» погиб на месте происшествия Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле ночью 26 июня произошло смертельное ДТП. Примерно в 2:30 на Юбилейном мосту 30-летний водитель на грузовике «МАН» врезался в стоящие автомобили – «УАЗ» и «Форд Фокус».

В результате аварии, 58-летний водитель «УАЗа» погиб на месте происшествия. Двое дорожных рабочих с травмами находятся в больнице.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области