В реке Костромской области обнаружили тело 87-летней женщины

На место происшествия выезжал следователь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В реке Тебза Буйского района Костромской области нашли тело 87-летней местной жительницы.

Ранее пенсионерка ушла из дома в селе Борок Буйского района и несколько дней не выходила на связь. Женщину начали искать и вчера, 25 июня, обнаружили ее тело в реке. На место происшествия выезжал следователь.

- При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено. В настоящее время следователем Буйского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Костромской области проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.