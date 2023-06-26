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Кострома 26 июня 2023 7:00

В реке Костромской области обнаружили тело 87-летней женщины

Ранее пенсионерка несколько дней не выходила на связь
Анастасия ГОЛУБЕВА
На место происшествия выезжал следователь.

На место происшествия выезжал следователь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В реке Тебза Буйского района Костромской области нашли тело 87-летней местной жительницы.

Ранее пенсионерка ушла из дома в селе Борок Буйского района и несколько дней не выходила на связь. Женщину начали искать и вчера, 25 июня, обнаружили ее тело в реке. На место происшествия выезжал следователь.

- При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено. В настоящее время следователем Буйского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Костромской области проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Происшествия: ЧП