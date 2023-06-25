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Общество25 июня 2023 12:20

Ярославская область погасила 1,1 миллиарда рублей коммерческого долга

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев
Анастасия ГОЛУБЕВА
"Погашение мы осуществили за счет собственных доходных источников"

"Погашение мы осуществили за счет собственных доходных источников"

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская область погасила 1,1 миллиарда рублей коммерческого долга. Благодаря этому будет сэкономлено 63,6 миллиона рублей на обслуживание долга в текущем году.

Рыночный долг региона по сравнению с началом года сократился более чем на 1,1 миллиарда рублей и составил чуть более 10 миллиардов рублей, а его доля в общем объеме долга на 1 июня 2023 года уменьшилась с 24,8% до 21,8%.

– Погашение мы осуществили за счет собственных доходных источников, а не за счет привлечения банковских кредитов, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Благодаря этому экономия по расходам на обслуживание государственного долга в этом году составит 63,6 миллиона рублей. Происходит серьезное оздоровление финансовой системы региона. Для области и муниципальных образований открываются новые возможности в социальной и инвестиционной политике.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ