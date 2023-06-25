"Погашение мы осуществили за счет собственных доходных источников" Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская область погасила 1,1 миллиарда рублей коммерческого долга. Благодаря этому будет сэкономлено 63,6 миллиона рублей на обслуживание долга в текущем году.

Рыночный долг региона по сравнению с началом года сократился более чем на 1,1 миллиарда рублей и составил чуть более 10 миллиардов рублей, а его доля в общем объеме долга на 1 июня 2023 года уменьшилась с 24,8% до 21,8%.

– Погашение мы осуществили за счет собственных доходных источников, а не за счет привлечения банковских кредитов, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Благодаря этому экономия по расходам на обслуживание государственного долга в этом году составит 63,6 миллиона рублей. Происходит серьезное оздоровление финансовой системы региона. Для области и муниципальных образований открываются новые возможности в социальной и инвестиционной политике.