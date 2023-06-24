Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал выступление президента

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил с обращением к жителям региона.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил с обращением к жителям региона. Он поддержал Владимира Путина. Михаил Евраев подчеркнул, что вся страна сейчас работает как единая команда – команда президента России. В это время устраивать распри, мятежи – недопустимо. Соответствующая реакция со стороны россиян и со стороны правоохранительных органов уже есть. Порядок будет наведен.

- Дорогие друзья, лучшее, что мы сейчас можем сделать для своей страны: сохранять холодный разум, не поддаваться провокациям и помнить – в единстве наша сила, - отметил губернатор Ярославской области. - Именно единство российского народа и его беспримерный героизм позволили победить в Великой Отечественной войне. Сейчас перед нами вызовы не менее серьезные, поэтому мы обязаны помнить о сплоченности и ответственности каждого из нас за судьбу России.